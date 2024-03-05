Соседов обвинил общественников в разрушении карьеры Лолиты

Соседов назвал "шизой" нападки общественников на отмененную Лолиту
Лолита Милявская. Фото: Vadim Tarakanov/www.globallookpress.com
Никто не может просто взять и лишить человека его работы, заявил телеведущий

Лишение Лолиты ее профессии – следствие самого постыдного поступка со стороны общественников, которые решили уничтожить карьеру Милявской "совершенно постыдным образом", считает музыкальный критик Сергей Соседов.

Телеведущий заявил, что никто не вправе лишать человека его ремесла. А общественная кампания по травле исполнительницы, со слов Сергея – "шиза", которая кем-то контролируется.

Лишение Лолиты концертов и возможности заниматься музыкой, полагает Сергей – позор для российской общественности. Певица лишена профессии, которой зарабатывает. Подобные намерения в отношении артиста недопустимы ни при каких обстоятельствах, заявил Соседов, добавив, что решительно выступает против таких "активистов".

"Никакие они не общественники. Это какая-то шиза, управляемая кем-то наверху, – высказался журналист.

Напомним, Лолита столкнулась с отменой собственных концертов в России из-за участия в вечеринке оголенных звезд, организованной Анастасией Ивлеевой – виной всему оказалось фото, на котором певица стоит в полупрозрачном наряде, под которым скрывается нижнее белье. Ныне исполнительница отдыхает в Болгарии, заверяя своих поклонников, что все в полном порядке – решила "на пенсии" заняться огородом. 

Кстати, певица уже вернулась в Москву.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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