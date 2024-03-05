Почему не надо ходить 10 000 шагов в день: советы врача

Правило, придуманное много лет назад, оказалось ложным

Рассказ о том, что полезно ходить 10 000 шагов в день, назвали маркетинговым мифом. Майя Мазикина, инструктор групповых программ, рассказала, как появилась эта легенда.

По ее словам, в середине прошлого века японцы изобрели шагомер и его название как раз и переводится "измерь 10 тысяч шагов". Однако прилежные японцы приняли формулировку за прямой совет и старательно начали вышагивать норму, необходимую для здоровья, как они считали. На самом деле это явно завышенная и вредная цифра.

Молодым людям для поддержания необходимой физической нагрузки вполне достаточно пройти восемь тысяч шагов в день, а людям, которым уже за 60 – всего шесть тысяч. И не нужно пытаться одолеть недоступные вам вершины. Перебор с ходьбой плохо скажется на здоровье и может даже привести к травмам, вызванным чрезмерной нагрузкой на суставы и весь организм в целом.



Сама по себе идея прогулок безусловно хорошая. Это и свежий воздух, и расставание с лишним весом, и здоровье сосудов, и просто хорошее настроение после прогулки. Но ко всему надо относиться с умом. Если вы решили начать гулять с целью улучшения самочувствия, то делать это нужно грамотно. Начинать с минимума, постепенно наращивая километраж и интенсивность нагрузок.

Ранее мы рассказывали, чем вообще полезны пешие прогулки и с чего лучше начинать.

