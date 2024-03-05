Режиссер Андреасян объяснил, почему объявил Козловскому бойкот после перепалки

Кинопродюсер обвинил Данилу в лицемерии

Российский режиссер Сарик Андреасян отказывается общаться со звездами-релокантами. 39-летний кинопродюсер настолько принципиален, что отказывается даже сотрудничать с артистами, вернувшимися домой. Касается это и Дмитрия Нагиева, и Андрея Бурковского, и Данилы Козловского – последнему режиссер объявил персональный бойкот.

Хотя Сарик никогда не пересекался на работе со звездой "Легенды №17", поведение актера настолько неприятно Андреасяну, что последний уже заранее внес того в свой личный "черный список". Все началось и быстро закончилось неприятным общением по СМС.

"Один раз написал ему, он мне грубо ответил. Ч подумал, что это, наверное, не очень хороший человек", – пояснил Сарик, уточнивший, что в то время решил связаться с Козловским исключительно по рабочим моментам.

Данила в ответ лишь оскорбил режиссера (как утверждает сам Сарик). У продюсера сложилось мнение о Козловским как о высокомерном персонаже, живущим в собственном мире – поэтому, уверен Андреасян, тот вполне заслуженно столкнулся с запретом на выступление и бойкот на сцене.

Впрочем, Данила, кажется, и не помышляет об эмиграции. Сарик отказывается от сотрудничества как с релокантами, так и с теми, кто видит в России источник для заработка. Да и нужно прислушиваться к своей аудитории – к чему провоцировать людей? Существует немало актеров, заслуживающих появления на экране. Ну а с такими, как с Козловским, Андреасяну "не по пути".