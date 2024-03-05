Психолог назвал беспроигрышный способ стать счастливым

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Есть люди, которым все время что-то мешает быть счастливыми. Одним не хватает найденной любви, другие думают, что счастье в детях, третьим мешает нехватка чего-то еще. Психолог Михаил Лабковский рассказал, что на самом деле скрывается в секрете счастья.
Ответственность – штука неприятная и многие бы с удовольствием от нее отказались. Но дело в том, что наслаждаться жизнью без умения за что-то отвечать не получится. По той простой причине, что за свое счастье отвечаем мы сами. И если мы не нужны сами себе, то мы никому не будем нужны.
Чтобы стать счастливым, надо сделать простую вещь: взять на себя ответственность... за себя. За желания, чувства, мечты, за то, чего мы хотим. Да, удобно думать, что счастье зависит от кого-то и чего-то и сваливать неудачи и проблемы на других людей, невезение и ретроградный Меркурий. Но это детское представление о жизни, когда ждешь, что кто-то другой подарит некий шанс и все исправится и наладится. Мы и только мы отвечаем за себя и свое счастье.
Так что рецепт счастья на самом деле прост и незатейлив:
Вот и все. Научитесь отвечать за свою жизнь – и счастье не заставит себя ждать.
Ранее мы приводили совет психолога на случай, когда супругам внезапно не о чем становится поговорить.
Известного певца похоронят в белоснежном гробу