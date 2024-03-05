Проходящий сквозь стены кот удивил публику – видео

Зверь оказался необыкновенно ловким

Хозяева домашних питомцев могут часами рассказывать о своих четвероногих товарищах. Котики и песики быстро становятся полноценными членами семьи и пользуются бесконечной любовью и вниманием. Некоторые владельцы животных даже создают отдельные видеоальбомы с подборкой забавных роликов из жизни своих питомцев.



Большую популярность в социальных сетях получил видеоролик, на котором запечатлели удивительного кота с необыкновенными способностями. Зверек буквально научился проходить сквозь стены. Впрочем, пока он штурмует только сетки с широким плетением, но выглядит это весьма эпично.



Дело в том, что благодаря пушистой шерсти размеры котика кажутся значительно больше, чем на самом деле. Таким образом, когда он проходит сквозь стену, создается впечатление, что животному удается буквально протекать через ограждение. Такая необычная способность кота удивила и позабавила публику.



