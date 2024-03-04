Высоцкая угодила в судебный скандал после обвинений в плагиате

Телеведущая отделалась штрафом

50-летняя Юлия Высоцкая угодила в скандал из-за использования снимков с чужой едой на ее главном портале, посвященном кулинарии. Звезда "Едим дома" должна выплатить несколько десятков тысяч рублей за то, что выложила на сайте снимки чужой еды – вместо оригинальных фото супруга Андрея Кончаловского позаимствовала без разрешения красивые картинки для публикации рецепта своих известных сырников.

До этого, отмечает SHOT, один из фотографов вдруг обнаружил аж два собственных фуд-снимка на сайте Юлии "Едим дома". Негодующий автор решил обратиться к виновным с требованием выплаты 125 тыс. рублей за использования интеллектуальной собственности без разрешения, либо удалением фото. Однако те проигнорировали фотографа.

Автор пошел в суд вместе со своими представителями, – в итоге Юлию обязали выплатить фотографу 40 тысяч рублей. Сама телеведущая не давала никаких комментариев.

Кстати, Высоцкая уже ликвидировала свою "Кулинарную студию", которая понесла убытки, составившие практически 5 млн рублей.