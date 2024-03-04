Актер Котенев 20 лет скрывал от жены наличие любовницы

Жил на две семьи 20 лет: вскрылись грязные подробности измен актера Котенева
Анатолий Котенев. Фото: Bridge of Arts Press Office/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист заявил, что ему очень стыдно

Известный актер Анатолий Котенев часто играет сильных и воинственных мужчин в российских фильмах и сериалах. Посмотреть на привлекательного артиста с экрана по вечерам бегут многие женщины страны. Как оказалось, не только герои Котенева привлекают дам, но и сам мужчина невероятно любвеобилен. Так, недавно вскрылись грязные подробности личной жизни звезды фильма "Дом на краю леса".

Оказалось, что Анатолий 20 лет практически жил на две семьи. Пока он клялся в любви своей первой супруге, с которой обручился в 1989 году, в запасе у артиста была вторая дама сердца. Более того, законная жена знала о существовании любовницы.

"Я начал встречаться с другой девушкой. Мир не без добрых людей. Ей рассказывали про меня",  —  поделился личным шоумен. 

Со второй девушкой Котенев познакомился на съемочной площадке сериала "Ундина". Вначале это было просто увлечение, а потом переросло в нечто большее. Артист признается, что ему было невероятно стыдно даже просто взглянуть на супругу. 

"Я стал приезжать домой как нашкодивший кот, как говорится, как побитая собака: прятал глаза – боялся Свете в глаза смотреть",  —  вспомнил артист.

Ситуация разрешилась в 2014 году, тогда первая супруга устала терпеть неверность мужа и написала заявление о разводе. Котенев практически сразу же женился на второй. Впрочем, артист уверяет, что ему все еще совестно за свой поступок, и он до сих пор просит прощения у первой супруги. 

Ранее сообщалось, что жена Кологривова ответила на слухи о романе мужа с Муцениеце. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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