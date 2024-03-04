Синоптик спрогнозировал похолодание и снег в Москве

Весна не спешит вступать в свои права

Первая неделя долгожданной весны в самом разгаре, однако о серьезном потеплении пока говорить не приходится. Так, синоптики уже напугали жителей российской столицы суровой погодой на этой неделе.

Как сообщил известный эксперт по погоде Михаил Леус, москвичей ждет заметное похолодание, а также снег.

Буквально на выходных в Белокаменной было +6 градусов. Теперь погода резко меняется, постепенно будет холодать – в четверг столбик термометра покажет жителям столицы 0 градусов.

К слову, что касается лета, здесь россиян приободрили. Специалисты считают, что грядущий жаркий сезон станет самым знойным за всю историю метеонаблюдений.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник

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