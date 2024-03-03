Что делать, если жене не о чем разговаривать с мужем

Что делать, если жене не о чем разговаривать с мужем
Фото: www.unsplash.com
В проблеме разбирается эксперт Макаренко

В парах отношения выстраиваются по-разному, так что подстраивать свою семью под какой-то выдуманный идеал не стоит. Например, в каких-то парах супруги постоянно разговаривают, а в других редко вовлекаются в продолжительную беседу. Самое главное в этом вопросе – выяснить, было ли такое положение дел нормой конкретно для вашего союза. О том, что делать, если жене не о чем разговаривать с мужем, рассказывает известный российский психолог Мария Макаренко.


Определите степень проблемы


Если женщина начала чувствовать дискомфорт из-за отсутствия общения с мужем, нужно понять, когда началась эта проблема. Возможно, молодой человек изначально был скуп на диалоги. Тогда ждать от него внезапного стремления поболтать, разумеется, не стоит. А если мужчина замкнулся в себе неожиданно, нужно задуматься.

Что делать, если разговоры прекратились



В первую очередь, нужно провести откровенную беседу с мужчиной, советует психолог. Постарайтесь понять, из-за чего общение сократилось. Отсутствие разговоров может быть последствием того, что отношения дали трещину.

Постарайтесь вместе найти отправную точку и попробуйте все исправить. А если мужчина всегда был молчуном, его придется принимать таким, какой он есть, отмечает женский журнал "Клео.ру". В конце концов, женщина может поболтать с подругой, если есть острая необходимость в разговоре.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие продукты могут ударить по мужскому здоровью и снизить потенцию.
Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник

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