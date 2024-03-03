Кот-спортсмен решил изучить тренажерный зал – видео

Кот-спортсмен решил изучить тренажерный зал – видео
Фото: www.unsplash.com
Оказалось, это не так просто

Главное качество котов – бесконечная любознательность. Если котика что-то заинтересовало, он не успокоится, пока не изучит любопытный предмет. На кадры попал интересный момент из жизни кота-спортсмена. Надо полагать, ушастый весьма заинтересован в поддержании отличной спортивной формы.

Вероятно, именно поэтому он решил разобраться с тем, как работают эффективные тренажеры. Выбор усатого пал на беговую дорожку. Котик справедливо рассудил, что кардиотренировки – отличное начало пути к крепкому здоровью и идеальной фигуре.

Однако на спортивном пути все оказалось не так просто. Включенная беговая дорожка вызвала у котейки немало вопросов. Сначала он с удивлением поставил на движущееся полотно одну лапку, затем другую. При этом задние лапки зверька оставались в "зоне безопасности" за пределами дорожки.

В итоге спортивные занятия ограничились растерянным перебиранием двумя передними лапами по полотну. Такой забавный контент очень повеселил интернет-пользователей.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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