Поручение Путина может спасти Блиновскую: какие шансы

Не исключено, что блогершу-мошенницу ждет амнистия

Во время обращения с посланием к Федеральному собранию глава российского государства дал Правительству поручение продумать схему амнистии для мелких компаний, вынужденных в своей деятельности воспользоваться схемой оптимизации налогов.

Пожалуй, наиболее нашумевшее дело о налогах, обсуждаемое за последний год – это случай блогерши Елены Блиновской, накопившей многомиллионные долги фискалам. Адвокат Елена Зарецкая рассказывает, какие шансы у скандального коуча выйти на свободу без отсидки тюремного срока.

Юристка объяснила, что шансы на то, что досрочное освобождение коснется злостной неплательщицы налогов, невелики. Все просто: любой акт федерального характера вступает в силу спустя 10 дней после того как был официально опубликован. А те нарушения, что нашли налоговики у Блиновской, допущены задолго до публикации нового закона. Так что досрочное освобождение скандальному коучу и неплательщице вряд ли светит. Хотя некоторая возможность у нее есть и она прежде всего зависит от того, как были сформулированы положения закона.



"Если укажут, что действие распространяется на нарушения, с какого-то года, Елене повезет", – уточнила Зарецкая.



Ранее мы писали об очередном марафоне, который неугомонная арестантка, несмотря на то, что находится за решеткой, запустила прямо из СИЗО.

