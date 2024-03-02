Поручение Путина может спасти Блиновскую: какие шансы

Поручение Путина может спасти Блиновскую: какие шансы
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Не исключено, что блогершу-мошенницу ждет амнистия

Во время обращения с посланием к Федеральному собранию глава российского государства дал Правительству поручение продумать схему амнистии для мелких компаний, вынужденных в своей деятельности воспользоваться схемой оптимизации налогов.

Пожалуй, наиболее нашумевшее дело о налогах, обсуждаемое за последний год – это случай блогерши Елены Блиновской, накопившей многомиллионные долги фискалам. Адвокат Елена Зарецкая рассказывает, какие шансы у скандального коуча выйти на свободу без отсидки тюремного срока.

Юристка объяснила, что шансы на то, что досрочное освобождение коснется злостной неплательщицы налогов, невелики. Все просто: любой акт федерального характера вступает в силу спустя 10 дней после того как был официально опубликован. А те нарушения, что нашли налоговики у Блиновской, допущены задолго до публикации нового закона. Так что досрочное освобождение скандальному коучу и неплательщице вряд ли светит. Хотя некоторая возможность у нее есть и она прежде всего зависит от того, как были сформулированы положения закона.

"Если укажут, что действие распространяется на нарушения, с какого-то года, Елене повезет", – уточнила Зарецкая.

Ранее мы писали об очередном марафоне, который неугомонная арестантка, несмотря на то, что находится за решеткой, запустила прямо из СИЗО.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
По теме

Алла Пугачева сказала последнее слово россиянам

Сегодня вышел новый альбом Примадонны

На Первом канале сделали заявление по поводу больной Zivert в "Голосе"

Певицу снова увидели сияющей в судейском кресле

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей