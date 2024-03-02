Эндокринолог рассказала о пользе шоколада, которая перекрывает все его "минусы"

Равных этому лакомству десертов нет

Шоколад – вовсе не то лакомство, без которого нельзя обойтись. Существует масса более достойных аналогов – мармелад, зефир или пастила, указывает врач-эндокринолог Оксана Михалева. При этом медик отмечает, что шоколад является мощнейшим антиоксидантом, которые требуются нашему организму ежедневно.

Именно в шоколаде содержатся антиоксиданты, защищающие организм от хронического системного воспаления и онкологических заболеваний. Михалева также указала на содержание в шоколаде магния и калия, полезных для сердечно-сосудистой системы, мышечной и костной тканей.

Ну и, конечно, как и остальные десерты, шоколад помогает вырабатывать серотонин в головном мозге, повышая настроение, уровень активности и энергичности.

Обратная сторона медали, конечно – калорийность этого мирового лакомства (наличие или отсутствие сахара не имеет значения). На 100 граммов приходится порядка 500 ккал. Одна плитка с этой точки зрения заменяет прием пищи, хотя никакого ощущения сытости не будет.

Тем не менее, указывает медик, пользы в шоколаде больше, чем вреда. И в небольших количествах – до 30 граммов в день – его употреблять можно.