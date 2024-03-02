Пять плохих идей для детского праздника

К мероприятию нужно подойти ответственно

Что не стоит делать, чтобы не испортить детский праздник рассказала ивент-продюсер, основательница агентства по организации мероприятий LEVENT agency Анастасия Левитина.

1. Приглашать гостей разного возраста и не продумывать развлекательную программу

Часто на детских праздниках собирается компания детей разного возраста, но развлекательную программу при этом подстраивают только под возраст именинника, игнорируя интересы других детей. Эксперт Анастасия Левитина подчеркивает, что важно создать комфортную атмосферу для всех гостей, чтобы каждому было весело и интересно, никто не просился домой и не сидел в телефоне: “Чтобы сценарий праздника был логичным, продуманным, увлекательным и все без исключения гости были вовлечены в происходящее, лучше обратиться к хорошему организатору или в ивент-агентство, специализирующееся на детских праздниках. Такие специалисты обязательно учтут разный возраст гостей и предложат развлечения, которые подойдут и малышам, и тинейджерам”.

2. Проводить и организовывать праздники в торгово-развлекательных центрах

Для детских праздников торгово-развлекательный центр – не лучший вариант по нескольким причинам. Во-первых, в ТРЦ чаще всего огромное скопление народа, и там просто небезопасно оставлять детей, которые могут легко затеряться в толпе. Во-вторых, многие торговые центры устроены неудобно: в игровых зонах нет разделения на детскую территорию и зону ожидания для родителей, где можно посидеть и отдохнуть. Из-за этого взрослым приходится либо ходить за своим ребенком по пятам, либо бросать его без присмотра, а это, конечно, небезопасно.

3. Устраивать детский праздник в общем зале ресторана

Общий зал ресторана, конечно, всегда выглядит красиво и масштабно, но в качестве площадки для детского праздника выбирать ресторан Анастасия Левитина не рекомендует. Во-первых, в общем зале ресторана могут запретить включать свою музыку, шуметь и проводить программу по своему сценарию, кроме того, в ресторанах, как правило, не предусмотрена отдельная зона для детей, поэтому они будут бегать по всему залу, создавая неудобства другим гостям, да и детей могут смутить чужие компании незнакомых взрослых людей. “В качестве локации для детских мероприятий я рекомендую выбирать либо камерные маленькие ресторанчики, либо рестораны с отдельными комнатами, где можно уединиться своей компанией, чтобы никто никому не мешал. Такие площадки позволят устроить праздник по своему сценарию – громкий, сказочный и веселый” – делится опытом эксперт.

4. Экономить на аниматорах

“Аниматоры – это главные люди на детском празднике. Они развлекают детей, проводят конкурсы и игры, следят за их безопасностью. Именно артисты создают атмосферу праздника, чтобы ребенок поверил в происходящее, поверил в сказку, и чем качественнее их наряды и грим, чем больше они вживаются в роль, тем больше дети впечатляются и погружаются в настроение праздника. Поэтому экономить на аниматорах не стоит. Лучше пригласить профессионалов, которые знают, как найти подход к детям и создать для них незабываемый праздник” – акцентирует внимание родителей Анастасия Левитина.

5. Отказываться от услуг фотографа или видеографа

Любой детский праздник – это то событие, которое хочется сохранить в памяти надолго, ведь дети так быстро растут и хочется сохранить в памяти каждое мгновение. Именно поэтому не стоит отказываться от услуг фотографа или видеографа: “Эти специалисты запечатлят все самые яркие моменты праздника, и у вас останутся прекрасные воспоминания на долгие годы” – подытожила Анастасия Левитина.

