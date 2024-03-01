Три способа определить всхожесть семян перед высадкой на рассаду

Три способа определить всхожесть семян перед высадкой на рассаду
Фото: freepik.com
Существуют методики, чтобы определить, способны ли взойти семена, или их лучше выбросить сразу

Февраль и март – время, когда подоконники огородников украшаются ящиками, стаканчиками, плошками с землей, которые вскоре превратятся в ряды зеленых тонких росточков.

Перед тем, как помещать семена в землю, многие дачники пытаются убедиться, что в них есть жизнь и они взойдут, превратившись в итоге в сильные, крепкие, плодовитые растения. Проверить, есть ли в мелких семечках способность взойти и вылезти из земли, можно тремя способами.

Бумага или вата

Этот метод отлично подойдет для мелких семян – томаты, салат, петрушка или перцы. В блюдце выкладывается салфетка или влажная бумага. На ней раскладываются семена с некоторым расстоянием между ними. Далее их следует накрыть такой же салфеткой или бумагой и поставить в теплое место (температура от 20 до 22 градусов). Результат будет виден через 3-5 дней.

Опилки или торф

Такой способ лучше для проверки семян покрупнее: кабачки, тыква, огурцы или бобовые. Нужно взять небольшую банку или контейнер с крышкой, увлажнить немного торф или опилки и выложить на дно слой в 2 см. Положить семена, сверху присыпать еще горсткой торфа или опилок. Оставить проращиваться. Результат через три дня.

Вода

Идеально для семян, требующих замачивания прежде чем их высаживают: чеснок, лук, фасоль, горох. Тут все просто: высыпать в стакан с водой и оставить на сутки. Всплывшие назавтра семена можно выкидывать: они нежизнеспособны.

Ранее мы предупреждали, какое наказание грозит за удобрения на даче.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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