Ревва потерял 36 млн рублей в России после попыток его "отмены" - СМИ

Неизвестно, как шоумен решит "отбить" столь солидные деньги

Шоумен Александр Ревва потерял порядка 36 миллионов рублей за двухлетний период, который сопровождался попытками "отмены" – после февральских событий 2022 года комик заметно снизил активность в концертной и творческой деятельности.

Так, телеграм-канал "Светский хроник" отмечает, что именно на такую сумму снизилась выручка обеих компаний Александра. "Войс Медиа Продакшн", деятельность которой связана с радиовещанием, смогла заработать за прошлый год лишь тринадцать миллионов рублей (против 46 миллионов за 2022 год).

А доходы от "Войс Медиа", которая специализируется на производстве фильмов и программ, упали практически на 4 миллиона, составив лишь скромные 1,1 млн.

Чем Ревва намерен "отбивать" появившийся минус в его доходах, пока неизвестно – никакой информации о готовящихся корпоративах с его участием в медиа еще не было. А ведь совсем недавно Ревва в образе Артура Пирожкова был невероятно популярен и звучал на многих дискотеках. Теперь Александр же старается не появляться на радарах и не выкладывать фотографии со светских мероприятий. Хотя после длительного нахождения в Испании он вернулся в Москву.