Терапевт объяснила, почему жир на животе наиболее опасен для здоровья

Терапевт объяснила, почему жир на животе наиболее опасен для здоровья
Фото: West Coast Surfer/www.globallookpress.com
Срочно замеряйте талию

Многие представители современной медицины склонны считать ожирение пандемией человечества. Действительно, лишний вес – распространенная картина во всех странах мира. С каждым годом, указывает статистика, в мире становится все больше людей, страдающих от ожирения. Главный внештатный специалист по терапии Минздрава России Оксана Драпкина предупредила о последствиях этого заболевания.

Как указала эксперт, индекс массы тела повышен примерно у 30% людей. Наибольшую опасность для здоровья представляет жир в области живота, наполняющий своей массой всю брюшную полость. Проблема в том, что он скапливается вокруг внутренних органов, влияя на их работу. Страдает в таком случае как печень с поджелудочной железой, так и сердце.

Часто люди, испытывающие проблемы от ожирения, не могут нормально спать. Лишний вес, как известно, зачастую приводит к апноэ – кратковременной и периодической остановке дыхания во время сна.

Поэтому, отмечает женский журнал "Клео.ру", необходимо узнать точный объем талии для проверки показателей. Для женщин граница составляет 80 сантиметров, для мужчин – 94. Если ваши показатели переваливают за эти цифры, есть повод задуматься.

Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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