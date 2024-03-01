Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце апреля

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В конце апреля россиян ожидается шестидневная рабочая неделя, которая, по счастью, станет разовым явлением. Минтруд предупредил, что речь идет о периоде с 22 апреля по 27 апреля включительно.
Поэтому придется выдержать "шестидневочку" с понедельника по субботу, чтобы затем хорошо отдохнуть на Первомай. Он продлится четыре дня.
О таких планах Минтруд сообщал еще в прошлом году. На полях "Экспофорума" глава ведомства Антон Котяков заявлял, что с помощью схемы с "заимствованием" пары выходных дней первые майские каникулы удалось растянуть на четыре дня. Один день "позаимствовали" у праздников в ноябре, второй – у апрельских выходных.
Таким образом, Первомай продлится с 28 апреля по 2 мая.
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