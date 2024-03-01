Чем полезны пешие прогулки: начать с 5000 шагов

Физическая нагрузка полезна организму во всех смыслах

Забота о здоровье и тот самый ЗОЖ стали сегодня хорошим тоном. Многие начали обращать внимание на собственный организм и пытаться вести сколь-нибудь активную жизнь. Одним из методов улучшить здоровье всегда была физическая нагрузка. Не у всех есть возможность ходить в зал или бассейн, но возможность просто ходить есть почти у всех. Например, пешком.

С появлением шагомеров понять, сколько должна длиться прогулка, несложно. Можно прикинуть, какие цели интереснее всего, и начать с той суммы шагов, которая нужна – 5000.

Пользы от пеших прогулок вагон. Обрадуется сердце, улучшится общая форма, снизится риск заболеваний и повысится настроение. ВОЗ считает, что минимальная норма – 10 тысяч шагов в день. Но если нет возможности ходить столько, то хотя бы пять.

Тем, у кого сидячая работа или ограниченные возможности, любое количество шагов полезно.

Укрепляются расслабившиеся от сидения на месте мышцы, повышается координация, панически бежит из организма холестерин.

Не говоря уж о том, что вес начнет хоть понемногу, но снижаться. А если со временем повышать количество пройденных шагов, то и похудение не за горами. Конечно, 5000 шагов – не панацея и резко не улучшит все эти показатели. И постепенно надо будет увеличивать дистанцию.

Но для начала это отличная цифра. Но если хочется побыстрее сбросить вес или накачать мышцы, то лучше набавлять хотя бы по сто шагов каждый день.

5000 шагов – порог для начинающих. Для тех, кто болел или не имел возможности получить нормальную нагрузку в течение долгого времени.

Ну и, конечно, если только отступила болезнь или были проблемы со здоровьем, обсудить планируемую активность лучше с врачом.

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