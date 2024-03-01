Россияне перестали пить "корвалол" от тревоги - исследование

Все дело в более эффективной замене

Отечественные фармацевты заявляют о падении спроса на корвалол – популярном седативном средстве, назначаемом для успокоения и расширения сосудов. Как правило, теперь россиянам назначают антидепрессанты взамен советской разработки 1960-х годов.

"Ведомости" отмечают, ссылаясь на полученные исследования DSM Group, которая специализируется на аналитику данных по фармацевтическому рынку, что в прошлом году в российских аптеках было закуплено 40 млн упаковок корвалола – приведенный показатель на 7 процентов ниже цифры за позапрошлогодний период, когда было продано на 3 млн больше. Падение продаж фиксируется с 2018-го, когда россияне приобрели более 48 миллионов упаковок с указанным препаратом.

Неврологи ссылаются на изменения в лечении пациентов, которым для решения проблем с тревожными устройствами все чаще выписывают антидепрессанты. Их эффективность доказана наукой.