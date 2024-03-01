Виктория Боня покинула Монако из-за просроченного ВНЖ

Викторию Боню с позором выставили из Монако
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Теперь звезда не может вернуться в свой дом

Больше десяти лет Виктория Боня хвасталась, как замечательно ей живется на лазурном берегу Монако. Дом звезды расположен прямо у моря, роскошную виллу окружают пальмы и другие природные прелести, которые ведущая нескромно показывала у себя в социальных сетях. Однако подписчики заметили, что уже как полгода Боня не делится с ними морскими закатами, да и из своего дома видео не снимает. Оказывается, артистку с позором выставили из Монако.

Сама Виктория пожаловалась, что уже шесть месяцев у нее не получается попасть домой. Все дело в разрешении на проживание в стране, которое ведущая просрочила. Она так торопилась сделать очередную пластику, что вовсе забыла, что должна заниматься документами, и покинула территорию государства. Теперь, чтобы вернуться, Боне нужно пройти "семь кругов" европейской бюрократии. 

"Мне нужно получить D-визу, которая дает возможность получить вид на жительство. Эту визу для русских делают очень долго и сложно",  —  пожаловалась селебрити. 

После полугода тщетных попыток Виктория вспомнила о своем богатом экс-супруге. Звезда заявила, что миллиардер Алекс Смерфит уже начал собирать для нее документы на получение визы. Сейчас Боня улетела на съемки нового шоу, а после них надеется снова "порадовать" поклонников видами из своего дома на побережье. 

Ранее Виктория Боня рассказала, как правильно загадывать желания.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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