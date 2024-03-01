Россиянам предложили новый инструмент обогащения – что говорят эксперты

Перспективы у сберегательных сертификатов неплохие

Накануне, 29 февраля, российский лидер Владимир Путин анонсировал появление в нашей стране безотзывных сберегательных сертификатов. Такой инструмент призван помочь гражданам копить денежные средства. В экспертном сообществе уже высказались по поводу финансовой инициативы властей.



Суть предложенного механизма заключается в том, что теперь кредитные организации смогут предлагать гражданам оформить вклады, которые нельзя будет закрыть досрочно. Таким образом деньги сохранятся на продолжительный период времени. Сберегательный сертификат можно будет оформить на срок от трех лет. Предполагается, что проценты по таким спецпродуктам будут достаточно высокими.



Впрочем, как обратил внимание глава АНО Центра финансовых исследований РБ Евгений Декатов, существует ряд нюансов. Эксперт напомнил, что после роста ключевой ставки банки начали предлагать весьма солидные ставки по вкладам. Однако они стараются перестраховаться – депозиты с лучшими условиями можно открыть на срок в 3-6 месяцев. Вряд ли банки будут готовы дать такие же ставки на многолетние вклады.



В свою очередь, люди стараются получить максимум и активно пользуются краткосрочными, но выгодными предложениями. Класть свои деньги под меньший процент на несколько лет готовы не все. Насколько сертификаты будут востребованы, пока непонятно.



При этом эксперт подчеркнул, что данный инструмент имеет хорошие перспективы. Возможно, клиентам предложат дополнительные условия, например, отмену налогов с доходов по таким сертификатам или повышенную сумму страхования.



К слову, ранее россиянам рассказали, как повысить размер пенсионных выплат.

