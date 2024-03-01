Правда ли, что родинки могут переродиться в рак: вот что ответила онколог

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Многие привыкли считать, что периодическое травмирование родинки или удаление с нее волосков провоцирует развитие рака. Онколог Суна Исакова указывает, что действительность опровергает этот домысел. В медицине не существует доказательств о перерождении невуса в меланому вследствие его травматизации.
Большинство меланом развиваются самостоятельно. Впрочем, иногда меланома схожа с родинкой. Поэтому в целях профилактики необходимо проводить самостоятельный осмотр. Проверяйте родинки на ассиметричность, неравномерность цвета, разноцветность, быстрый рост в диаметре (увеличение на 5 миллиметров), рост узловатых элементов и появление на ровной кожной поверхности.
При любых изменениях, указывает специалист, нужно обратиться к дерматологу, который оценит образование.
Онколог также развеяла миф о запрете удаления волосков из родинок во избежание онкологических заболеваний. Фолликул залегает гораздо глубже самого невуса. Поэтому повода для опасений нет.
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