Песик-турист показал полную готовность к путешествиям – видео

Пушистый любит посещать новые места

Большинство людей и представить себе не могут жизнь без любимых домашних животных. Как говорится: без кота и жизнь не та. Кто-то любит котиков, а кто-то заводит дома милых собачек. Собаки часто становятся отличными компаньонами для своих хозяев.



Так, полную готовность сопровождать своих владельцев в путешествиях и поездках продемонстрировал очаровательный песик. Он явно очень любит туризм и всегда готов отправиться изучать новое место. Дабы хозяева были в курсе этого увлечения, он наглядно продемонстрировал желания своим владельцам.



Песик показал, как умеет заворачиваться в своего рода спальник, которым послужил теплый плед. Также малыш продемонстрировал свое умение и желание делать яркие фотографии во время поездки – он лихо набросил фотоаппарат на грудь.



Такой милый компаньон по путешествиям привел пользователей социальных сетей в восторг. Многие заявили, что с радостью обзавелись бы таким товарищем для походов и поездок.



