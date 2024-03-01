Песик-турист показал полную готовность к путешествиям – видео

Песик-турист показал полную готовность к путешествиям – видео
Фото: www.unsplash.com
Пушистый любит посещать новые места

Большинство людей и представить себе не могут жизнь без любимых домашних животных. Как говорится: без кота и жизнь не та. Кто-то любит котиков, а кто-то заводит дома милых собачек. Собаки часто становятся отличными компаньонами для своих хозяев.

Так, полную готовность сопровождать своих владельцев в путешествиях и поездках продемонстрировал очаровательный песик. Он явно очень любит туризм и всегда готов отправиться изучать новое место. Дабы хозяева были в курсе этого увлечения, он наглядно продемонстрировал желания своим владельцам.

Песик показал, как умеет заворачиваться в своего рода спальник, которым послужил теплый плед. Также малыш продемонстрировал свое умение и желание делать яркие фотографии во время поездки – он лихо набросил фотоаппарат на грудь.

Такой милый компаньон по путешествиям привел пользователей социальных сетей в восторг. Многие заявили, что с радостью обзавелись бы таким товарищем для походов и поездок.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник

Беглого Феклистова из "Сватов" разгромили: "Заражен гнилью"

Артист объявил, что ему стыдно быть русским

Сергей Лавров сделал заявление об "отмене" Леонида Агутина

К персоне певца приковано пристальное внимание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей