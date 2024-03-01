65-летняя Мадонна шокировала поклонников пикантными снимками

65-летняя Мадонна шокировала поклонников пикантными снимками
Мадонна. Фото: Marco Piraccini/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Артистка снялась в необычной позе

65-летняя американская певица продолжает шокировать поклонников пикантными снимками. Недавно достоянием общественности стали фото, на которых исполнительница предстала с почти оголенной грудью. Сейчас же внимание окружающих она привлекла сеткой и впечатляюще глубоким декольте. 

На одном из опубликованных в блоге снимков артистка, разменявшая шестой десяток, откинулась на черном кожаном кресле в необычной позе. Из одежды на Мадонне – черный комбинезон без бретелей. Образ роковой женщины подчеркнул пикантный вырез в области груди, которую певица туго перетянула корсетом. Нижнюю часть тела певицы "прикрывала" только сетка. 

Дополнить пикантный образ американка решила туфлями на экстремально высоком каблуке. Волосы блондинка распустила и для пущей эффектности нанесла яркий макияж. 

От откровенных фотографий Мадонны поклонники остались в шоке. Правда, что хотела ими сказать немолодая звезда, остается только гадать, ведь снимок она никак не подписала. 

Впрочем, это не первый раз, когда поп-звезда "радует" поклонников подобного рода кадрами. Недавно в Сети активно обсуждали позу певицы, в которой она лежала на кровати. Из одежды на исполнительнице был еле прикрывающий грудь бюстгальтер и колготки в мелкую сетку. 

Ранее Анастасия Костенко похвасталась своей фигурой после рождения четырех детей. 

Источник: Соцсети
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