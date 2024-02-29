Актер "Слова пацана" рассказал о срыве спектакля из-за своей зависимости

Звезда "Слова пацана" рассказал о срыве спектакля из-за своей зависимости
Фото: кадр из YouTube.com
Актер поведал о пагубной привычке

Российский актер Лев Зулькарнаев, исполнивший роль Зимы в нашумевшем сериале "Слово пацана", рассказал о пристрастии к спиртному – ранее 24-летний артист, как утверждает сам, не знал меры, из-за чего могла сильно пострадать его профессиональная карьера.

Лев вспомнил, как однажды в состоянии сильного опьянения едва не сорвал спектакль – явился в театр в неподобающем виде и крайне нетрезвом состоянии. Молодого артиста пришлось выводить из состава и искать ему замену.

В итоге ситуацию со спиртным удалось взять под контроль – как утверждает сам Лев, теперь с алкоголем от "минимизировал отношения". Однако полностью отказаться от спиртного не может – сильно устает от работы.

Правда, перед спектаклем в тот самый момент Зулькарнаев сорвался из-за девушки, с которой расстался.

Ранее "Слово пацана" оценил российский киномэтр Никита Михалков, заявивший, что выступал против идеи запретить показ сериала.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

Беглого Феклистова из "Сватов" разгромили: "Заражен гнилью"

Артист объявил, что ему стыдно быть русским

Сергей Лавров сделал заявление об "отмене" Леонида Агутина

К персоне певца приковано пристальное внимание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей