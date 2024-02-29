Ученые обнаружили следы разрушительного древнего цунами в Канаде и США

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Канадские ученые обнаружили следы гигантских волн, накрывших несколько сотен миллионов лет назад запад Канады из-за произошедшего землетрясения, пишет Sedimentary Geology.
"Волны" относятся к ордовикскому периоду Земли (445 млн лет назад). Их обнаружили в провинции Саскачеван и провинции Манитоба, передает телеканал "360". Указанные регионы, отмечается в исследованиях, находились под морским покровом.
Так, исследование указало на признаки интенсивного воздействия на земную поверхность – ряд пластов сохранил разрывы и следы глины, которая могла попасть только с суши. Ученые полагают, что причиной могло быть разрушительного действия цунами, которое вызвано землетрясением у разлома в северной части бассейна Уиллистон.
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