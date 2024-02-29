Сергей Лавров рассказал о гонорарах Киркорова после "голого скандала"

Киркоров отказался снижать ценник за концерты после "бойкота" в России
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певец не намерен никому делать скидки

Вошедший "не в ту дверь" Филипп Киркоров пока не добился прежних концертов и корпоративов. В гастрольном графике исполнителя сейчас нет ничего, кроме зияющей дыры, образованной после массовой отмены туров, начавшейся с "голого скандала". Однако окружение поп-короля утверждает, что в скором времени тот вернется на сцену.

Продюсер Сергей Лавров не сомневается, что поклонники соскучились по Филиппу, несмотря на массовый хейт. Фанов у Киркорова больше, чем недоброжелателей. Да и музыкальный рынок нынче не богат на певцов: в стране осталось не так много артистов. Еще реже среди них попадаются хорошие. Так что едва ли можно предрекать Филиппу проблемы с концертами.

Видимо, сам певец в курсе ситуации. А потому и не спешит понижать ценник. Прежде он получал до 150 тысяч евро за выход. Однако после "не той двери" поползли слухи, что Киркоров начал работать и за 50, и якобы за 30 тысяч долларов. Якобы страдает от безденежья.

"Это все выдумки – он никогда не ездил за такие деньги и с голода не умирал. Эти два месяца он просто не работал", – заверил Лавров.

Ныне Филипп готов выходить на сцену за такой же ценник, который был и до скандальной вечеринки в "Мутаборе". Правда, считает продюсер, после туров цена вырастет – все-таки зритель по нему соскучился.

А ранее эксперты рассказывали, какой психологический прием для зрителей устроил Киркоров в момент выхода в эфир НТВ.

Источник: Prozvezd ✓ Надежный источник
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