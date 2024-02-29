Россиянкам рассказали, каким должен быть идеальный мужчина

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Cтроить отношения в идеале лучше с добросердечными и обеспеченными мужчинами, эрудированными и умеющими проявлять заботу. Ну а внешние параметры играют далеко не главную роль для сильного пола, полагает актриса Катя Гусева.
Артистка считает, что красивой в паре должна быть женщина – красота сильного пола, заявила Катя, заключается в иных качествах.
Ну а самым главным в отношениях, конечно, остается любовь. И, конечно, возлюбленный должен сознавать, что без дамы сердца у него не будет никакой "энергии".
Гусева сетует, что после брака сильный пол часто расслабляется и забывает о романтике – многие все реже оказывают знаки внимания в виде цветов и подарков. Катя даже упрекнула собственного мужа, который в день всех влюбленных не сделал ей подарок. Супруг считает, что момент для подобных знаков внимания миновал, когда у пары был еще конфетно-букетный период.
"Говорит: "Сейчас мы уже живем вместе, зачем вот это все?" Мужчины начинают халтурить", – заявила диджей.
А ранее британские ученые назвали оптимальный размер пениса для удовлетворения женщины.
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