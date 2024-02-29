Лучший чай для иммунитета: пейте его в конце зимы

Поддержать организм, ослабленный холодами, помогут витамины

В конце зимнего периода человек ослаблен. Морозы, стрессы, недостаток света, болезни – все эти минусы зимы никак не укрепляют организм, поэтому ему нужна поддержка в самый сложный отрезок года. Лучше всего подкормить его витаминами.

Цитрусовые считаются почему-то самыми крупными "держателями" полезных веществ, но это не так. Обладателей нужных микроэлементов куда больше. Зимой, конечно же, неплохо есть побольше овощей. Но цены на них, а то и зимнее качество не всегда способствуют салату на обеденном столе.

Поэтому неплохо бы вспомнить о морковке и капусте – недорогих, но от этого не менее полезных овощах. Тем более что вариантов употребления их вагон, от салатов и супов до квашеной или тушеной капусты. Добавить в рацион неплохо бы зелени, которая принесет с собой витамины К и С, а также железо и кальций.

Сезонные овощи в тех регионах, где они есть, наиболее полезны. Та же капуста отлично влияет на иммунитет с помощью нормализации микрофлоры кишечника.

Что касается напитков, то на переходе зимы в весну наиболее полезными будут чай из имбиря (уточним, не сушеного, а корня), и настой ягод шиповника. В нем аскорбиновой кислоты не меньше, чем в лимоне. А имбирь – известный борец с простудой. Не помешает чай из облепихи, морс из клюквы или черной смородины, а также чай с лавандой – он, ко всем его полезным свойствам, еще и успокоит после тяжелого рабочего дня, а вечером поможет заснуть.

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