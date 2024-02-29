Виторган рассказал, как из-за Козловского закрыли весь театр

Теперь уволенный актер строит планы, не связанные с Россией

В 2023 году Данилу Козловского обвиняли в антироссийской позиции, хотя тот не делал никаких заявлений. В светских хрониках ходили слухи, что артист якобы эмигрировал в Штаты.

Впрочем, сам Данила все обвинения отвергал, хотя нередко работал за пределами России. После давления со стороны общественников проблемы начались на работе, в Малом драмтеатре, как рассказал Максим Виторган. Из-за Данилы закрыли весь МДТ. И тому пришлось уволиться.

"Из-за него целый театр закрывали, пока не уволился", – ответил Виторган поклоннику в комментариях своего блога на вопрос фолловера о причинах, по которым Данила не появляется на российской сцене.



Впрочем, формально Козловский все еще является участником труппы. Сам актер поддерживает Козловского, которому желает только добра. Последний отвечает взаимностью.

Максим вовсю расхваливает Данилу – считает его бесконечно артистичной натурой, в которой есть огромное мастерство. И в самом скором времени, утверждает экс-супруг Ксении Собчак, Козловский отправится на гастроли по европейским странам.

Кстати, в 2023 году Данила поконфликтовал с коллегой по цеху Яной Поплавской, которая обвинила его в отсутствии патриотизма. А социальных сетях артист заявлял, что в Штаты ездил, чтобы проведать своего родного ребенка – и поездка заняла всего несколько дней.