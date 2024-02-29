Сергей Лавров сделал заявление об "отмене" Леонида Агутина

К персоне певца приковано пристальное внимание

После того, как выяснилось, что некоторые российские знаменитости не обременены патриотическими чувствами, каждый шаг кумиров находится под пристальным вниманием поклонников. Некоторые вопросы появились к звездной чете Леонида Агутина и Анжелики Варум. Своим мнением по поводу артистов поделился известный продюсер Сергей Лавров.



Оценивая возможность отмены этих артистов, эксперт по звездной тусовке заявил, что на сегодняшний день повода для таких радикальных действий у общества нет. Лавров напомнил, что именитое семейство ведет себя достаточно сдержанно и старается лишний раз не высказываться.



Продюсер уверен, что музыкальная карьера артистов не пострадает. Он напомнил, что Леонид Агутин относится к категории самых востребованных и уважаемых певцов страны, так что обязательно останется на плаву.



Вопросы к артистам появились после того, как Анжелика Варум в 2022 году опубликовала пост, в котором раскритиковала действия российских властей. Впрочем, после этого она никак не высказывалась. В свою очередь, Леонида Агутин ограничился тем, что однажды объявил себя патриотом и больше на подобные темы не разговаривал.



К слову, ранее россияне набросились с резкой критикой в адрес сбежавшего из страны артиста Александра Феклистова. Он прославился ролью в телесериале "Сваты".

