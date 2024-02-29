Названа причина смерти продюсера Гаврилова

Кончина бизнесмена вызвала громкий скандал

Несколько дней назад информационное пространство разорвали вести о скоропостижной кончине популярного продюсера Петра Гаврилова. Он отправился на тот свет после оперативного вмешательства, которое было произведено в скандально известном медучреждении  хирурга Тимура Хайдарова.

Появилась информация, согласно которой причиной завершения земного пути знаменитости стало стремительное воспаление брюшной полости. Этот опасный недуг развился через несколько дней после оперативного вмешательства. Об этом сообщает телеканал "360".

Также известно, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело. Теперь в случившемся разбираются правоохранители.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник

Верните назад: россиянам назвали способ сохранить деньги в банках

Зная свои права, можно неплохо зарабатывать

Кремль ответил на угрозы литовского дипломата "нейтрализовать" Калининград

В Москве указали на агрессивную риторику членов НАТО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей