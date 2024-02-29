Названа причина смерти продюсера Гаврилова

Кончина бизнесмена вызвала громкий скандал

Несколько дней назад информационное пространство разорвали вести о скоропостижной кончине популярного продюсера Петра Гаврилова. Он отправился на тот свет после оперативного вмешательства, которое было произведено в скандально известном медучреждении хирурга Тимура Хайдарова.



Появилась информация, согласно которой причиной завершения земного пути знаменитости стало стремительное воспаление брюшной полости. Этот опасный недуг развился через несколько дней после оперативного вмешательства. Об этом сообщает телеканал "360".



Также известно, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело. Теперь в случившемся разбираются правоохранители.

