Папки с "компроматом" на SHAMAN раздали гостям престижной премии

Некоторые пытаются накопать "грехи" исполнителя

Премия "Золотой граммофон" в Санкт-Петербурге прошла на прошлой неделе, но разговоры о событии все никак не утихают. На этот раз стало известно, что журналистам, которые присутствовали на мероприятии, вручили некие папки. Внутри оказался компромат на известного артиста SHAMAN.

Сообщается, что бумаги, попавшие к репортерам, содержат ряд высказываний продюсера Владимира Киселева. Он обвиняет патриотичного исполнителя в разных низостях. В частности, шоумен вспомнил, как дети из новых присоединенных территорий пели вместе с SHAMAN гимн России. Однако в эфире голоса малышей так и не услышали.

"Они на морозе старались, пели. Но на федеральном телеканале их голоса затерли, остался только SHAMAN ", — приводятся слова Киселева.

Кроме того, продюсер заявил, что SHAMAN пытался пробиться на сцену пятнадцать лет, но тщетно. Сейчас же его якобы активно продвигают люди из Администрации Президента, которые считают остальных артистов свитой исполнителя хита "Я русский". К тому же в сообщении, которое также было в папке, шоумен назвал SHAMAN "чучелом" и "уродцем в цирке Шапито".

Сообщается, что в пресс-службе "Русского радио" удивленным журналистам, получившим эти бумаги, заявили, что по возможности сведения нужно опубликовать.

Ранее стало известно, почему многие артисты не хотят выступать вместе с SHAMAN.