Верните назад: россиянам назвали способ сохранить деньги в банках

Зная свои права, можно неплохо зарабатывать

В период нестабильной ситуации в экономической сфере россияне стараются защитить свои накопления для того, чтобы обзавестись подушкой безопасности на черный день. Проще всего положить деньги под проценты на вклад. Главное – хорошо знать свои права и использовать все инструменты для обогащения.



Так, с этого года впервые проценты по банковским вкладам будут облагаться налогами. Это не самая приятная новость, но такое изменение в законодательстве также оставляет вкладчикам возможность воспользоваться уплаченным налогом и получить вычеты от государства.



Есть разные виды вычетов, например, инвестиционные, социальные и имущественные. Такой инструмент помогает вкладчикам частично компенсировать расходы на выплату налогов с доходов от депозитов. При этом обязательно быть резидентом Российской Федерации.



Если хорошо знать свои права, то на вкладах можно неплохо зарабатывать, компенсируя часть налогов, которые теперь придется платить. При грамотном подходе к вопросу можно будет сохранить существенную долю дохода от размещенного депозита. Для того чтобы вернуть деньги назад, потребуется подать налоговую декларацию, в которой, в частности, нужно указать доходы от процентов по вкладам.



Напомним, под "налог на вклады" подпадают выплаты от депозитов, которые за год составят от 150 000 рублей.



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