Сомнолог озвучила самые частые причины бессонницы

И выделила ту, встречается чаще всего

Бессонница спровоцирована такими факторами, как обструктивное апноэ, синдром беспокойных ног, тревожно-депрессивные состояние и стресс, указывает сомнолог Ирина Завалко.

Как отметила специалист, апноэ – нарушение сна с эпизодической остановкой дыхания, которая длится от десяти секунд. Оно приводит к нарушениям нормальной физиологии сна, который становится прерывистым и причиняющим дискомфорт.

А синдром беспокойных ног сопровождается неприятными ощущениями с области нижних конечностей, которые возникают перед отходом ко сну. Все начинается из-за активных движений. Человек либо ходит, либо двигает ногами в постели, что сбивает сон.

Синдром беспокойных ног, который характеризуется неприятными ощущениями в нижних конечностях, возникающих перед отходом ко сну, тоже может спровоцировать развитие бессонницы.

"Это приводит к рассеянности, снижению концентрации внимания, общей слабости, утомляемости и раздражительности. Но, что в первом случае, что во втором, бессонница возникает как следствие других проблем", – указала сомнолог.

Бессонницу также зачастую вызывает тревожное состояние или депрессия. Однако наиболее распространенный триггер – стресс. Из-за него человеку так трудно заснуть и так легко проснуться посреди ночи. Все перечисленные факторы при долговременном проявлении приводят к бессоннице.