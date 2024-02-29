Заботливая мама-кошка умилила публику – видео

Пушистая внимательно следит за своим малышом

Домашние любимцы часто демонстрируют окружающим абсолютно человеческие качества, которым многие люди еще могут позавидовать. Нередко животные оказываются добрее и заботливее некоторых людей. Пользователи социальных сетей пришли в восторг от очаровательной кошечки, которая очень заботится о своем потомстве.



Милая киска внимательно следит за тем, чтобы ее любимый детеныш чувствовал себя окруженным заботой и лаской. Стоит отметить, что хозяева зверинца оказались тоже очень заботливыми. Они соорудили отдельную люльку, в которой котик чувствует себя в комфорте и безопасности.



Мама-кошка, в свою очередь, не оставляет малыша без присмотра и всегда готова покачать детеныша в люльке, чтобы ему было спокойно и комфортно засыпать. Интернет-пользователи пришли в восторг от нежных отношений между кошкой и ее котенком. Они оставили много комментариев и реакций под постом с видеороликом.



