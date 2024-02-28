Помогает ли кардио для быстрого похудения: ученые дали ответ

Без одного условия все усилия могут оказаться напрасными

Многие полагают, что бег является оптимальным вариантом для похудения – из-за интенсивной нагрузки на сердце мы расходуем огромное количество калорий. Однако так ли эффективно кардио для похудения? На что нужно делать упор, если мы желаем сбросить вес?

Бег, как и любая кардиотренировка, стимулирует работу сердечно-сосудистой системы. Идеальный и простые примеры – бег, езда на велосипеде, домашний вариант со скакалкой или челнок на месте. Американские специалисты, однако, предупреждают, что для избавления от лишних килограммов требуется здоровое питание с физической активностью.

Согласитесь, к вопросу можно подойти по-разному: устраивать ежедневные марафоны по району и наедаться пачкой чипсов перед сном, или обеспечить себе здоровый рацион, наблюдая за уровнем расходуемых калорий. Поэтому именно дефицит калорий является основой любого похудения. И основополагающим в этом вопросе всегда остается питание.

Впрочем, физические нагрузки должны сопровождаться соблюдением рациона. Специалисты указывают, что существует и общая "норма" – 150 минут аэробной активности в среднем темпе. Сюда входит 1 час 15 минут прогулки с быстрым шагом и 75 минут интенсива (сам бег, либо его альтернатива). Если к этому прибавить правильно подобранную диету, появится та самая идеальная форма похудения.