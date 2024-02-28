Жорин назвал "сильным сигналом" обращение Бастрыкина к уехавшим из РФ звездам

Юрист уверен, что слова главы СК напугают покинувших страну артистов

В последние годы происходит что-то вроде чистки на российской эстраде. Вдруг стало ясно, что немало звезд и близко не испытывают патриотических настроений, скорее наборот, радостно поливают страну, где зарабатывали деньги. Глава СК сделал серьезное предупреждение подобным "отъезжантам". Адвокат Сергей Жорин уверен, что испугаться могут даже те, держался от всего в стороне.

Напомним, Александр Бастрыкин пообещал, что выступавшим против России артистам, если те решат вернуться в страну, придется ответить по закону за свои слова и поступки. Жорин уверен, что далеко не все уехавшие за границу знаменитости, даже если не поддерживают СВО, не желают зла России.



"Дискредитация дискредитации рознь", – подчеркнул адвокат.



Сергей Жорин считает, что среди покинувших страну есть те, кто ненавидит ее и искренне мечтает о максимальных проблемах для бывшей родины. Но после слов Бастрыкина могут побояться вернуться даже те, кто просто возражает против военных действий, но при этом поражения России не желает.

"Сильный сигнал, который каждый будет понимать по-своему", – отметил Жорин.

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