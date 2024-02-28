Оборвавшая связь с отцом Мария Машкова сделала признание о жизни в США

Актриса заявила, что ей страшно

После долгих лет жизни на два континента дочь известного российского актера Владимира Машкова все же перебралась в Штаты окончательно. Мария Машкова разругалась с отцом из-за разных политических взглядов и перестала поддерживать связь с российскими родственниками. Однако звезда фильма "Про любоff" все же признается, что ей сложно жить без поддержки близких. Недавно она опубликовала очередной пост, в котором пожаловалась на жизнь в эмиграции.

"Даже покинув свою страну, пожертвовав карьерой, а главное, встречами с родными и близкими… и я, и многие из моего окружения продолжают испытывать страх", — поделилась актриса в своем блоге.

Впрочем, от страха дочь Машкова, кажется, не спас даже американский паспорт, который она так стремилась получить. Теперь актриса пуще прежнего начала высказывать свою оппозиционную точку зрения, поддерживает которую разве что мать ее Елена Шевченко.

Известно, что популярная некогда в России Мария Машкова теперь всеми силами пытается построить карьеру в Америке. 38-летняя актриса пробуется в разные фильмы и сериалы, но там о ней никто даже не слышал, поэтому все приходится начинать с нуля.

Впрочем, один фильм с участием Марии все же вышел в прокат в начале 2024 года. Научно-фантастическую кинокартину режиссера Габриэлы Каупертуэйт сразу же раскритиковали зрители США.