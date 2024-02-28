Сына Канделаки взяли на "Фабрику звезд": на что надеется звездная мать

Молодой артист сумел попасть на престижный проект

Очень часто звездные дети стараются повторить успех своих именитых родителей и стремятся покорить публику. Так, мощный старт получился у любимого сына популярной телеведущей Тины Канделаки. Ее наследник Лео будет участвовать в легендарном телепроекте "Фабрика звезд". Звездная родительница высказалась по поводу случившегося.



Как известно, телешоу подарило отечественной сцене огромное количество певцов и певиц. На "Новую Фабрику звезд" также возлагают большие надежды. Тина Канделаки призналась, что очень рада за своего двадцатидвухлетнего сына. Она рассказала, что молодой человек уже 10 лет занимается музыкой и давал концерты в небольших залах.



При этом Канделаки подчеркнула, что, несмотря на звездное происхождение, Лео будет участвовать в проекте на стандартных условиях – у него столько же шансов на победу, сколько и у других участников. Так что единственное, на что надеется Канделаки – это профессионализм наставников. Только хороший продюсер может помочь раскрыться начинающему артисту.

"Естественно, как продюсер могу сказать, что все зависит от наставников", – поделилась своими мыслями Тина Канделаки.

К слову, ранее казахи резко отреагировали на неожиданный выпад Тины Канделаки. В стране не оценили ее высказываний о манкуртах.

