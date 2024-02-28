Ради кого Тимур Родригез бросил жену с двумя детьми

Новая возлюбленная исполнителя — известная актриса

Тихо и без скандалов пытались расставаться Тимур Родригез и Анна Керимова, однако сама новость об этом повергла многих поклонников в шок. Кроме того, пара не стала говорит о причинах разрыва, казалось бы, идеальных отношений, что добавило масла в огонь и пробудило еще больше интереса у фанатов. Сам исполнитель лишь изредка упоминал о своей бывшей супруге и даже шутил на тему развода. Однако есть ли у него новые отношения, Тимур предпочитал умалчивать.

Впрочем, свою тайну Родригез хранил недолго. Поклонники узнали, что Тимур ушел от жены и двоих детей к актрисе Кате Кабак. Их часто видят вместе в обществе. А теперь пара и вовсе практически не скрывается. Последнее мероприятие, где счастливых возлюбленных заметили вдвоем, прошло во вторник. Они посетили презентацию фильма "Прошлые жизни".

Поклонники отмечают, что Родригез и Кабак весь вечер не отходили друг от друга, и теперь стало очевидно, что между ними не только дружба. Однако известно, что с 2017 года Кабак в браке. Звезда фильма "Гуляй, Вася!" хоть и не показывала своего непубличного супруга, но и о разводе с ним тоже не объявляла. Впрочем, как и об отношениях с Тимуром Родригесом официальных заявлений пока не было.

Ранее супруга Костомарова рассказала о проблемах в их с мужем жизни.