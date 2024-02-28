Сын Бари Алибасова озвучил точный диагноз отца – неподтвержденный инсульт

Здоровье продюсера пошатнулось

Некоторое время назад знаменитого российского продюсера Бари Алибасова экстренно забрали в больницу. В прессе появляются противоречивые новости о его состоянии. Прояснить ситуацию решил сын звезды.

Бари Алибасов-младший рассказал, что врачи поставили его отцу диагноз – неподтвержденный инсульт, передает телеканал "360".

Мужчина сообщил, что у его родителя есть проблемы с сердцем и сосудистой системой, появившиеся после тяжело перенесенного коронавируса. Однако уже скоро продюсера должны отпустить домой.

Источник: MSK1.RU ✓ Надежный источник

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