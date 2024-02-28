Кот-вегетарианец заставил народ от души посмеяться – видео

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На этот раз людей от души насмешил очаровательный кот-вегетарианец. Необычные гастрономические пристрастия пушистика заставили народ похохотать. Как и многие четвероногие обитатели дома, этот котик любит проверять тарелки своих хозяев. Аппетитный ужин очень заинтересовал прожорливого зверька.
На удивление, из всех продуктов, обнаруженных в тарелке хозяйки, больше всего котика заинтересовало брокколи. Пушистый буквально набросился на овощ и с остервенением стал его поедать.
Особенно поразительным это обстоятельство выглядит на фоне того, что рядом с вегетарианским лакомством лежала жареная курочка, которая, казалось бы, должна была вызвать больше интереса у хищника. Но нет – кот-вегетарианец отдал предпочтение брокколи.
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