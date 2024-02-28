Девушка запретила приходить на свадьбу лучшей подруге из-за бедности

Дружба длилась больше 15 лет

Скандальная ситуация, которая повергла в шок многих, произошла в Великобритании. Девушка запретила своей подруге, с которой дружила 15 лет, приходить на свадьбу из-за бедности. Нежеланная гостья сама рассказал об этом на платформе Reddit. Девушка заявила, что они были лучшими подругами и всегда поддерживали друг друга, пока одна не встретила состоятельного парня по имени Билл.

Если раньше девушки могли болтать ночами на пролет, то теперь подруга ограничивалась короткими фразами и односложными ответами. А позже и вовсе выяснилось, что парень настроен агрессивно против их дружбы.

Терять приятельницу автор поста не собиралась, поэтому предложила паре встретиться и обсудить, что происходит. Те согласились, но Билл передумал в последний момент. Он заявил, что не пойдет в дешевое место, которое выбрала давняя знакомая его девушки.

Больше автор поста не искала повода встретиться с некогда лучшей подругой. Узнав спустя год о свадьбе, решила поздравить пару, на что получила резкий ответ. В сообщении говорилось, что приглашать девушку никто не собирается из-за ее несостоятельности. По словам невесты, у ее экс-подруги нет дорогой брендовой одежды, и своим появлением она испортит все свадебные фотографии. Кроме того, будущая жена Билла заявила, что блюда будут подаваться слишком изысканные и не придутся бедняжке по вкусу.

Впрочем, отказываться от подарка невеста не стала, сообщив, что подруга может отправить его почтой.

Ранее сообщалось, что пропавшую 25 лет назад светскую львицу нашли в собственном доме.