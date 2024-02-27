На Землю обрушилась внезапная магнитная буря

На Землю обрушилась внезапная магнитная буря
Фото: Svetlana Vozmilova/www.globallookpress.com
О таком синоптики и сами не догадывались

Из-за серии мощнейших вспышек на поверхности Солнца на Землю обрушилась сильная магнитная буря. Однако изначально, передают метеорологи, предполагалось, что "группа солнечных пятен 3590" не сможет особо повлиять на земную магнитосферу. Тем не менее, Землю все-таки зацепило.

Согласно приведенным данным, магнитная буря фиксировалась еще в состоянии слабого возмущения в 09:01 по МСК. Однако в дальнейшем она начала расти. В настоящее время магнитной буре присвоен класс G1.

Как указывают метеорологи, прогнозы не ожидали наступления магнитной бури 27 февраля. Однако возмущение в скором времени будет прекращено.

А профессор РАН ранее рассказывал о причинах столь частых колебаний магнитосферы планеты, которые связаны с активным состоянием Солнца, предупредив о последствиях для человечества, которые могут наступить уже в ближайшие годы.

Источник: "Метеоновости" ✓ Надежный источник
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