Как не испортить шторы при стирке: пара дельных советов для дома

Везде есть свои нюансы

Практически у каждого в квартире есть шторы на окнах, функция которых сводится к регулированию освещенности и сохранению нужной температуры в помещении. Плотные шторы защищают от солнечного света в летнее время суток и от холода зимой.

Однако шторы идеально скапливают на своей поверхности пыль, которая даже проникает в ткань. Особенно вредит это асматикам, аллергикам и в принципе тем, у кого имеются хронические проблемы с дыхательными путями. Шторы – рассадник бактерий, грибков и плесени с клещами.

Поэтому важно соблюдать ряд рекомендаций при стирке штор.

Так, хлопковые, льняные или синтетические шторы необходимо стирать на деликатном режиме. Температура не превышает 40 градусов.

Шелковы, вискозные или вариант из вуали, увы, придется отстирывать вручную с теплой воде. Бархатные шторы смело отдаем в химчистку. Иначе своими руками испортим форму или столкнемся с потерей цвета.

Перед стиркой в обязательном порядке снимаем крюки с застежками. Ткань должна быть целой.

Постирали? Аккуратно достаем из барабана и выжимаем. Подвешиваем в расправленном состоянии, избегая попадания прямых лучей солнца.

А ранее "Утро" рассказывало, как отмыть кухонную вытяжку.