Затхлый запах от пластиковых контейнеров: как быстро избавиться

Такая посуда незаменима на кухне

Российские хозяйки, которые внимательно следят за порядком в доме, всегда особенное внимание уделяют зоне кухни. Крайне важно, чтобы все там сверкало чистотой и благоухало. К сожалению, с течением времени некоторые предметы на кухне могут вобрать в себя неприятные запахи. Часто такие проблемы начинаются с пластиковыми контейнерами.



Стоит отметить, что эта посуда давно зарекомендовала себя среди российских хозяек. Действительно, хранить продукты и блюда в пластиковых емкостях очень удобно – такая организация места на кухне позволяет использовать все пространство холодильника, а полки выглядят аккуратно и ухожено.



К сожалению, периодически хозяйки сталкиваются с тем, что от контейнеров начинает исходить крайне неприятный затхлый запах, также они могут заметно пожелтеть и потерять свой первозданный вид. Однако есть простые способы, которые помогут справиться с этой проблемой.



Так, быстро и эффективно избавить пластиковые контейнеры от затхлого запаха поможет уксус. Нужно развести немного этого средства в теплой воде и ополоснуть контейнеры. Уксус отлично поглощает запахи.



Кроме того, можно воспользоваться лимоном. Нужно нарезать несколько долек этого фрукта и оставить на сутки в контейнере. Он вберет в себя неприятные запахи и освежит пластиковые контейнеры.



К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, зачем хитрые хозяйки оставляют на подоконниках вазочки с солью.

