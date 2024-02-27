Бросившая Россию Ветлицкая избавилась от квартиры в центре Москвы

У звезды все меньше связей с родной страной

Бывшая солистка популярной в свое время музыкальной группы "Мираж" Наталья Ветлицкая давно решила бросить родную страну и перебралась на постоянное место жительства в Испанию. Теперь стало известно, что исполнительница хита "Изучай меня" порвала еще одну ниточку, которая ранее связывала ее с Россией. Артистка избавилась от элитной недвижимости в Москве.



Сообщается, что ранее Ветлицкая была счастливой обладательницей роскошной квартиры на Патриарших прудах. Недвижимость в жилищном комплексе класса люкс была одним из серьезных активов артистки. По оценкам экспертов, ее цена составляет порядка 200 миллионов рублей. Теперь же Наталья решила избавиться от квартиры и передала ее в собственность своей девятнадцатилетней дочери Ульяне.



По имеющейся информации, артистка пошла на такой шаг для того, чтобы избежать возможных проблем с конфискацией имущества. Наталья уже давно живет в Испании и не собирается возвращаться в Россию. В то же время ее дочь все чаще появляется в Москве и, возможно, решит обосноваться в России.



К слову, ранее стало известно, за какую цену Ветлицкая готова выступить на частной вечеринке в России.

