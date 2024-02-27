Специалисты назвали самые популярные пляжные направления для отдыха в марте

Куда полететь в марте на море: что выбрали россияне
Фото:unsplash.com
Опрос показал несколько наиболее популярных стран для отдыха

Зима еще не закончилась, а россияне уже начали активно выбирать направление для отдыха на море весной. Сервис бронирования отелей OneTwoTrip провели анализ самых популярных стран у жителей России. 

Выяснилось, что многие россияне для отдыха этой весной выбрали Арабские Эмираты. В марте был замечен особенно высокий спрос на отели в Дубае. Так, специалисты заявили, что в среднем ночь в не самой дорогой гостинице будет стоить чуть больше 4500 рублей. 

Чуть меньше россиян в этом марте отправятся в королевство Таиланд. На Пхукете в это время заканчивается большой туристический сезон и начинается дождливый период. Поэтому и цены на отели значительно снижаются. Арендовать жилье можно будет за 2000 рублей 

Любители жары и теплого океана в первый весенний месяц полетят на Бали. В марте на острове начинается сезон засухи, а температура поднимется до 30 градусов. Впрочем, тех, кого это не пугает, сэкономят на отеле. Ведь цены снизятся, и размещение в номере средней категории обойдется в сумму порядка 1800 рублей. 

Кроме перечисленных стран, часто россияне бронируют отели на Мальдивах, Филиппинах, во Вьетнаме и Малайзии. Также спросом по-прежнему пользуется скандально известная Шри-Ланка. 

Напомним, на прошлой неделе в одном из отелей островного государства российские туристки подверглись домогательству со стороны персонала отеля. Обнаженный мужчина пробрался в постель к девушкам. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
По теме

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Эксперт рассказал о хитрой уловке турецких отельеров

Специалист считает, что “липовыми” скидками отельеры заманивают туристов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей