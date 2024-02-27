Куда полететь в марте на море: что выбрали россияне

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Зима еще не закончилась, а россияне уже начали активно выбирать направление для отдыха на море весной. Сервис бронирования отелей OneTwoTrip провели анализ самых популярных стран у жителей России.
Выяснилось, что многие россияне для отдыха этой весной выбрали Арабские Эмираты. В марте был замечен особенно высокий спрос на отели в Дубае. Так, специалисты заявили, что в среднем ночь в не самой дорогой гостинице будет стоить чуть больше 4500 рублей.
Чуть меньше россиян в этом марте отправятся в королевство Таиланд. На Пхукете в это время заканчивается большой туристический сезон и начинается дождливый период. Поэтому и цены на отели значительно снижаются. Арендовать жилье можно будет за 2000 рублей
Любители жары и теплого океана в первый весенний месяц полетят на Бали. В марте на острове начинается сезон засухи, а температура поднимется до 30 градусов. Впрочем, тех, кого это не пугает, сэкономят на отеле. Ведь цены снизятся, и размещение в номере средней категории обойдется в сумму порядка 1800 рублей.
Кроме перечисленных стран, часто россияне бронируют отели на Мальдивах, Филиппинах, во Вьетнаме и Малайзии. Также спросом по-прежнему пользуется скандально известная Шри-Ланка.
Напомним, на прошлой неделе в одном из отелей островного государства российские туристки подверглись домогательству со стороны персонала отеля. Обнаженный мужчина пробрался в постель к девушкам.
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