Силач сумел надуть больше десятка грелок

Знаменитый российский спортсмен Сергей Агаджанян уже давно поражает публику своими способностями. Мужчина обладает невероятной силой, которую с удовольствием демонстрирует окружающим. На этот раз удивительный россиянин поставил новый мировой рекорд.



Как сообщает gazetametro.ru, знаменательное событие произошло на подмосковном стенде выставки-форума "Россия". Для нового достижения мужчине потребовались плотные резиновые грелки. Русский "Халк" сумел надуть 14 грелок за 5 минут, что стало новым мировым рекордом и поразило окружающих.

